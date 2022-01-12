- Выполняться будут как внутренние, так и международные рейсы. В целях обеспечения безопасности, доступ в терминал разрешён только пассажирам, - отметили в аэропорту.

Иллюстративное фото с сайта Pixabey В комитете гражданской авиации сообщили, что с 13 января 2022 года Международный аэропорт Алматы возобновляет работу. В пресс-службе воздушной гавани добавили, что в связи с введением комендантского часа в мегаполисе, работа аэропорта будет осуществляться с 8:00 до 21:00.Авиакомпании пока информацию по рейсам не предоставили.