– Полицейский доставил Наурзалиева в РОП, где тот рассказал, что вместе с Кобылнасировым зарезал скот. Кобылнасиров признался, что украл ещё одну корову уже у другого жителя села. Его тоже доставили в районный отдел полиции, где он взял всю вину на себя и признался, что преступление совершил один. 31 марта уголовное дело по факту кражи двух голов скота было прекращено в связи с примирением сторон, однако Даурен Абдрахманов решил получить свою выгоду. Он поехал к Кобылнасирову и потребовал у него один миллион тенге. Последний понимая, что совершил кражу в группе лиц, и что уже успел продать корову, согласился выплатить полицейскому деньги и в тот же день передал их Абдрахманову, - говорится в приговоре.Сам Даурен Абдрахманов вину свою не признал и заявил, что никакого мошенничества он не совершал. Несмотря на это, он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 190 УК РК "Мошенничество". Суд приговорил Абдрахманова к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. Кроме этого суд лишил его специального звания "капитан полиции" с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.