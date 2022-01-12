– Полицейский доставил Наурзалиева в РОП, где тот рассказал, что вместе с Кобылнасировым зарезал скот. Кобылнасиров признался, что украл ещё одну корову уже у другого жителя села. Его тоже доставили в районный отдел полиции, где он взял всю вину на себя и признался, что преступление совершил один. 31 марта уголовное дело по факту кражи двух голов скота было прекращено в связи с примирением сторон, однако Даурен Абдрахманов решил получить свою выгоду. Он поехал к Кобылнасирову и потребовал у него один миллион тенге. Последний понимая, что совершил кражу в группе лиц, и что уже успел продать корову, согласился выплатить полицейскому деньги и в тот же день передал их Абдрахманову, - говорится в приговоре.

21 декабря 2021 года в Жанибекском районном суде вынесли приговор в отношении 34-летнего сотрудника полиции Даурена Абдрахманова. Из материалов дела следует, что четвёртого марта 2020 года в отдел полиции района обратилась жительница села Дускалиева. У неё украли две коровы. Абдрахманов узнал, что кражу совершили жители села Кабылнасиров и Наурзалиев.Сам Даурен Абдрахманов вину свою не признал и заявил, что никакого мошенничества он не совершал. Несмотря на это, он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 190 УК РК "Мошенничество". Суд приговорил Абдрахманова к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. Кроме этого суд лишил его специального звания "капитан полиции" с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.