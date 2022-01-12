Касым-Жомарт Токаев провёл заседание оперативного штаба в Алматы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД» Токаев поручил сделать Алматы «ещё лучше, чем раньше» Фото: Акорда Акорда сообщает, что в своём выступлении президент отметил, что приехал в Алматы, чтобы лично оценить масштабы последствий атаки. Он поручил правительственной комиссии совместно с акиматом города в кратчайшие сроки восстановить объекты инфраструктуры, в том числе здания государственных органов, правоохранительных и специальных структур, системы видеонаблюдения. Также будет оказана поддержка пострадавшим предпринимателям.
- Вы знаете, Алматы - мой родной город. Здесь я родился, учился. Сейчас перед нами стоит задача в самое короткое время восстановить этот город. Это, можно сказать, дело чести для меня как президента и как гражданина нашего государства. У меня нет никаких сомнений, что город будет восстановлен, причём перед правительством стоит задача, чтобы город выглядел ещё лучше, чем раньше. Надо очень хорошо поработать, – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Ранее сообщалось, что президент прибыл в Алматы для участия в заседании оперативного штаба. Он также провёл встречу с родными и близкими погибших сотрудников полиции, военнослужащих, выразил соболезнования и вручил награды.