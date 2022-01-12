Миссия оценивается как очень успешная, отметил президент. Об этом сообщается на сайте Акорды. Через два дня начнётся выведение миротворцев ОДКБ из Казахстана В ходе заседания оперативного штаба в Алматы президент Казахстана сообщил о предстоящем выводе подразделений объединённого миротворческого контингента ОДКБ.
- Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ. У меня были переговоры с руководителями соответствующих государств. Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней. Само пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане, в том числе в Алматы, сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации в нашей стране. Безусловно, это имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов. Миссия оценивается как очень успешная. Ещё раз выражаю благодарность моим коллегам – главам государств, - сказал Глава государства.
Напомним, в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января, в Казахстан на ограниченный по времени период были направлены коллективные миротворческие силы. В их состав вошли подразделения вооруженных сил Армении, Белоруссии, Кыргызстана, России и Таджикистана. В ходе заседания оперштаба президент также сказал о восстановлении Алматы.