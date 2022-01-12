– Он получил травму головы, тело нашли сожжённым. Опознали только по номеру жетона. Позже провели судебно-медицинскую экспертизу, результаты ДНК-анализа подтвердили худшие опасения. Завтра в 10:00 в парке 28 Панфиловцев в Алмате будет прощание, а в 13:00 самолет с его телом привезут в Уральск, - сообщили в ведомстве.

Фото со страницы Санжибека Хаирова в социальной сети Instagram Как рассказали в департаменте по делам обороны по ЗКО, пятого января Сандибек Хаиров погиб во время беспорядков в Алматы.Сандибек Хаиров был командиром отдельной десантной штурмовой бригады гвардии, звание - подполковник. Военнослужащего похоронят в Уральске. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.