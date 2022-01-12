Казахстанские медики обеспокоены появлением нового штамма, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». «Омикрон» распространяется быстрее других штаммов - ВОЗ Изображение с сайта Pixabay Заведующая кафедрой детских инфекционных болезней Динагуль Баешева напомнила, что скорость передачи нового варианта COVID-19 в разы выше, чем у предыдущего варианта «дельта».
- Вызывает поражение у людей всех возрастов, в том числе детей. Сегодня по данным зарубежных врачей, мы видим, читаем о том, что и у детей «омикрон» протекает тяжело. Всем известно, что коронавирус, какой бы при этом ни был штамм, особо тяжело протекает у лиц иммунокомпрометированных, с сопутствующей патологией, онкологическими заболеваниями, иммунодефицитными состояниями и другими сопутствующими заболеваниями. Поэтому, безусловно, эта инфекция занимала и будет занимать очень важное место на сегодняшний день в структуре инфекционной заболеваемости у детей, - цитирует столичный акимат Баешеву.
По её словам, родителям стоит набраться терпения и постараться отдыхать с ребёнком в уединённых местах. Ранее сообщалось, что в США из-за нового варианта КВИ детей стали чаще госпитализировать в больницу.

«Омикрон»

В ноябре учёные из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в и ЮАР. ВОЗ классифицировала новый вариант COVID-19 как вызывающий беспокойство. С третьего декабря Казахстан приостанавил авиасообщение с Египтом. Оставшихся на курортах страны сограждан вывозили репатриационными рейсами. Также в Казахстане ограничили въезд для граждан ряда стран Африки и обязали прибывающих из девяти стран Европы иметь ПЦР-справку и проходить семидневный домашний карантин. 21 декабря ВОЗ сообщила, что «Омикрон» распространяется быстрее других вариантов COVID-19. Шестого января Минздрав Казахстана сообщил, что циркуляция нового варианта выявлена в стране.