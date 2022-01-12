Иллюстративное фото из архива «МГ» Заместитель исполняющего обязанности руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов сообщил, что из-за ухудшения ситуации по COVID-19 до 31 января школьников переводят на дистанционный формат обучения вне зависимости от форм собственности заведений и наполняемости в классах. Студентов переведут на онлайн-обучение до шестого февраля. Исполняющая обязанности главы ДСЭК Карлыгаш Абдижаббарова сообщила, что ведомство готовит постановление о дальнейших мерах по предупреждению распространения коронавируса на территории Алматы. Журналистам обещают провести брифинг по эпидобстановке 13 января. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.