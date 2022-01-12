Соответствующий указ подписал президент, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Черновик На сайте Акорды опубликован указ об отмене чрезвычайного положения в Западно-Казахстанской области.
- Постановляю отменить с 7:00 13 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Западно-Казахстанской области, введённое указом президента Казахстана от 5 января 2022 года, - говорится с документе.
Указ вводится в действие со дня подписания.