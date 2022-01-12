В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит -6..-8, ночью похолодает до -8..-10. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет -1..-3 градусов, ночью -4..-6 градусов. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до -11..-13 градусов. Ночью похолодает до -15..-17 градусов. Ветер восточный до 10 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +4..+6 градусов, ночью опустятся до 0..+2 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

Антициклон будет оказывать влияние на север и северо-запад - там ожидается погода без осадков. На остальной территории страны пройдут осадки.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.