продлить норму о разрешении входа в ТРЦ, торговые дома и караоке только лицам, имеющим «зелёный» статус;

с 13 января вход в СПА, спортивно-оздоровительные и фитнес-центры только с «зелёным» статусом;

с 15 января обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста для всех прибывающих из-за границы, независимо от статуса вакцинации;

запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением поминок на объектах «Ашык», с участием 30 человек;

запрет на деятельность развлекательных, культурных заведений, на проведение религиозных обрядов, и всевозможных конференций и семинаров;

сократить число гостей общепита за одним столиком до четырёх человек;

онлайн формат обучения школьников до 31 января 2022 года, обучение студентов СУЗов и ВУЗов всех курсов до шестого февраля 2022 года;

перевести в онлайн-формат работу образовательных центров, кружков для детей и взрослых;

на дистанционную работу должны перейти не менее 70 % сотрудников госорганов, нацкомпаний и предприятий;

увеличить количество общественного транспорта для возможности соблюдения социальной дистанции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" МВК приняла решение:Также предложено усилить ограничительные меры в городах «красной» зоны:Вице-премьер в завершении совещания поручил акиматам усилить темпы вакцинации и ревакцинации граждан и особое внимание уделить контролю за соблюдением принятых мер.