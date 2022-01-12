Карантинные ограничения пересмотрела МВК по недопущению распространения коронавируса, передает корреспондент портала “Мой ГОРОД”.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
МВК приняла решение:
продлить норму о разрешении входа в ТРЦ, торговые дома и караоке только лицам, имеющим «зелёный» статус;
с 13 января вход в СПА, спортивно-оздоровительные и фитнес-центры только с «зелёным» статусом;
с 15 января обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста для всех прибывающих из-за границы, независимо от статуса вакцинации;
Также предложено усилить ограничительные меры в городах «красной» зоны: Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и в Атырауской области:
запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением поминок на объектах «Ашык», с участием 30 человек;
запрет на деятельность развлекательных, культурных заведений, на проведение религиозных обрядов, и всевозможных конференций и семинаров;
сократить число гостей общепита за одним столиком до четырёх человек;
онлайн формат обучения школьников до 31 января 2022 года, обучение студентов СУЗов и ВУЗов всех курсов до шестого февраля 2022 года;
перевести в онлайн-формат работу образовательных центров, кружков для детей и взрослых;
на дистанционную работу должны перейти не менее 70 % сотрудников госорганов, нацкомпаний и предприятий;
увеличить количество общественного транспорта для возможности соблюдения социальной дистанции.
Вице-премьер в завершении совещания поручил акиматам усилить темпы вакцинации и ревакцинации граждан и особое внимание уделить контролю за соблюдением принятых мер.
