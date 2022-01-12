- Мародеры ворвались и на протяжении суток занимались мародертсвом в здании акимата. Ущерб по предварительным данным составил около 300 млн тенге. Была расхищена большая часть оргтехники, в том числе ноутбуки, компьютеры фотоаппараты и тому подобное. Все двери были закрыты, мародеры, когда врывались, их перебили. Работа по оценке ущерба ведется, этим занимаются несколько акредитованных компаний, - сказал Руслан Хамбаров. - На следующей неделе мы будем знать конкретную сумму ущерба. Других случаев мародерства в области не допущено. Выражаю благодарность всем сотрудникам полиции и всем гражданам, которые не поддавались панике, оставались дома, благодаря чему ситуация остается благоприятной. Установлены десять блокпостов, три из них в Актобе, остальные в районах.

Митинг на площади перед областным акиматом начался четвертого января во второй половине дня, освободили площадь собравшиеся только 7 января под утро. Митинги прошли в части районных центров. Люди требовали снижения цены на газ, остановку роста цен на продукты питания, повышения заработной платы, ставили и другие вопросы. Что касается нанесенного ущерба, первый заместитель акима области Руслан Хамбаров сообщил, что «посрадало только одно административное здание – здание областного акимата».С 5 января в области был объявлен режим ЧС, он продлится до 19 января. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.