Аэропорт южной столицы возобновил свою работу, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Первые пассажиры вылетели из аэропорта Алматы Фото: КГА В пресс-службе комитета гражданской авиации сообщили, что первые пассажиры вылетели из аэропорта Алматы в Нур-Султан. Сегодня, 13 января, в столицу запланирован вылет сразу четырёх рейсов трёх авиакомпаний. В Алматы прибудут четыре рейса из Нур-Султана. Воздушная гавань закрылась после погромов. Несколько дней информация о дате возобновления работы менялась. Только 12 января стало известно, что аэропорт откроется 13 января и будет работать с 8 до 21 часа. Доступ в терминал разрешён только пассажирам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.