Больше всего инфицированных выявили в столице, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД» Казахстанским медикам перестанут выплачивать компенсацию за заражение коронавирусом Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным МВК, 12 января зарегистрировано сразу 9 122 новых случая заболевания COVID-19. Больше всего заражённых выявили в столице - 5 118 случаев. В Алматы зарегистрировали 1 205 новых случаев. В ЗКО за сутки число инфицированных увеличилось на 93 человека. Всего в стране подтверждено 1 013 586 случаев. Отметку в миллион Казахстан перешёл днём ранее. По состоянию на 13 января, в «красной» зоне находятся три мегаполиса и пять областей. ЗКО пока в «жёлтой» зоне. С 13 января в ряде регионов Казахстана ужесточили карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.