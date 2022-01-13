- Во время митинга перед областным акиматом, когда пытались туда прорваться, один из водителей, сев за руль, совершил наезд на сотрудников полиции. Человек задержан, в отношении него возбуждено дело по статье «Нападение на представителя власти», проводится досудебное расследование, - сообщил Хамбаров.

Как рассказал первый заместитель акима области Руслан Хамбаров, по фактам организации массовых беспорядков и применения насилия в отношении представителей власти, нападения на здание и актов терроризма возбуждено 11 уголовных дел. Задержаны и доставлены в органы полиции порядка 960 человек. Из них по подозрению в совершении особо тяжких преступлений в изолятор временного содержания помещены семь человек, в отношении четверых из них судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Подвергнуты административному аресту 312 граждан. По остальным ведётся проверка.Во время беспорядков пострадали 17 сотрудников полиции, двое ещё находятся в больнице.