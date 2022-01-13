Красный уровень террористической опасности отменён в 12 областях и двух мегаполисах, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В пресс-службе КНБ Казахстана сообщили, что антитеррористическая операция завершена в Нур-Султане, Шымкенте, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.
- Красный уровень террористической опасности в этих регионах отменен.В Алматы, Алматинской и Жамбылской областях антитеррористическая операция продолжается, - говорится в сообщении.
Тем временем генеральная прокуратура совместно с Минцифрой запустили сайт stopterrorism.kz
. На нём граждане могут анонимно загрузить видео, фото и аудиозаписи о произошедших террористических актах и массовых беспорядках.
- В настоящее время прокурорами проводится сбор и фиксация доказательств, а также идентификация преступников по видеозаписям, - отметили в надзорном ведомстве.
Граждане также могут звонить в call-center 115.
