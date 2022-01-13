- Давайте будем откровенно говорить: ни у кого желания слушать ни меня, ни моих коллег, ни главу региона там не было, - сказал он. - Были ультимативные требования. Кроме того, как они были настроены... сейчас, конечно, следствие покажет, кто это всё организовывал, всех организаторов, как всё это происходило. Кроме того, мой коллега, один из первых заместителей южных областей вышел к митингующим, в итоге что он получил? Его избили, сейчас он в больнице. Однозначно, никто там никого слушать не хотел. Вы знаете, много глав регионов выходили, но никто из них успокоить толпу не смог. Назовите мне хоть один случай, когда аким области или его заместителей вышел и толпа успокоилась. Таких случаев не было и нет. Поэтому такие спекулятивные разговоры, относительно того, что аким области убежал или замы его побоялись, не вышли... тут, во-первых, никто не слушал, во-вторых, есть такое понятие, как личная безопасность. Чтобы выйти туда сейчас, и человека избили, я считаю это крайне неправильный ход в целом со стороны власти будет, выходить и разговорить с теми людьми, которые не хотят тебя ни видеть, ни слушать, - объяснил Руслан Хамбаров.В ходе брифинга он также сообщили, что 11 уголовных дел возбуждено после митингов в Актюбинской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
