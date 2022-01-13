С таким запросом обратились депутаты фракции «Ак жол», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД» Первые подростки в ЗКО вакцинировались против COVID-19 В своём запросе народные избранники отметили, что платный Pfizer ждёт вся страна.
- У многих людей есть возможность заплатить за Pfizer, однако они вынуждены ждать неопределённый срок. До сих пор нигде не опубликована точная дата начала вакцинации препаратом Pfizer на платной основе. Это срывает планы людей, у них создаётся негативное отношение ко всем инициативам министерства здравоохранения. Так, например, врач, которому по рекомендации Минздрава уже нужно ревакцинироваться, постоянно испытывает стресс на работе и подвергает свою жизнь опасности в ожидании Pfizer, - говорится в запросе.
Депутаты призывают опубликовать точную дату начала вакцинации препаратом Pfizer на платной основе и приступить к этой вакцинации в кратчайшие сроки. Ранее сообщалось, что точных научных данных пока нет, но предварительные показывают, что самой эффективной будет бустерная доза именно мРНК-вакцины.