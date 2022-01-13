Иллюстративное фото из архива "МГ" С 2020 года началось поэтапное повышение заработной платы порядка 600 тысяч педагогов, а с 2021 года – поэтапное повышение зарплаты 247 тысяч медицинских работников, работающих в государственных учреждениях и коммунальных предприятиях. К 2023 году их заработная плата будет увеличена в два раза. Так, по информации СЦК, с первого января 2022 года заработная плата педагогов повышена на 25%, медицинских работников – в среднем на 20-30%. Также с 1 января 2022 года на 25% повышены должностные оклады у 21 тысяч работников сферы социального обеспечения. Рост зарплат коснулся руководящего состава и основного персонала (социальные работники, педагоги, медицинские работники и т.д.), осуществляющего свою деятельность в медико-социальных учреждениях (далее – МСУ) стационарного и полустационарного типов, в организациях надомного обслуживания, временного пребывания и центрах занятости. Напомним, с первого января 2021 года оклады соцработников были повышены на 50%. Также в 2021 году произведено повышение заработной платы для административного и вспомогательного персонала, рабочих, работающих в МСУ стационарного и полустационарного типов, в организациях надомного обслуживания и временного пребывания, путем изменения размера действующей доплаты с 30% на 40% от должностного оклада. Как сообщалось ранее, с перврго января этого года началось поэтапное повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, которое затронет 591 тысяч человек. В результате в течение 4 лет их зарплата увеличится в 2 раза.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.