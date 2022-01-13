- Спасатели поднялись на козырёк на уровне второго этажа и незамедлительно высвободили и уложили пострадавшего на специальные твёрдые носилки, зафиксировали на них пострадавшего и с помощью спасательных верёвок осторожно спустили вниз, передав врачам скорой медицинской помощи для оказания дальнейшей помощи, - рассказали в пресс-службе ДЧС.

Фото: ДЧС Атырауской области Спасательную операцию провели сотрудники ДЧС Атырауской области. Вызов им поступил в ночь на 13 января. Мужчина 1994 года рождения выпрыгнул из окна подъезда на четвёртом этаже и повис на козырьке второго этажа. Инцидент произошёл в доме на улице Баймуханова.В операции участвовали четыре сотрудника ведомства на одной единице техники.