Расследование открыто в отношении шести крупных оптовиков сжиженного нефтяного газа, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Атырау снижена цена на сжиженный газ Иллюстративное фото из архива "МГ" Агентства по защите и развитию конкуренции опубликовали в своём Telegram видео с офиса «КазМунайГаза».
- Сотрудники столичного антимонопольного департамента проводят расследование в офисе национальной компании «КазМунайГаз», - говорится в описании.
Ранее в агентстве сообщали об открытии расследования в отношении шести крупных оптовиков сжиженного нефтяного газа: АО «Казмунайгаз», ТОО Petrosun, АО «СНПС-Актобемунайгаз», ТОО «СП Казгермунай», ТОО «Казахойл Актобе» и ТОО «КазГПЗ» по признакам злоупотребления доминирующим положением в части установления монопольно высоких цен при оптовой реализации газа на торгах.