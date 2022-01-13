Аким обещал выделить семье уроженца ЗКО квартиру, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Алматы простились с подполковником Хаировым Фото: пресс-служба акимата Алматы В Алматы состоялась церемония прощания с офицером вооружённых сил Сандибеком Хаировым. В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что заместитель командира 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригады успел вывести военнослужащих из атакованного здания акимата города, но сам спастись не смог.
- Память о погибших военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов будет увековечена в мемориале, который будет установлен на площади Республики. Это будет сделано в назидание потомкам, чтобы они помнили тех, кто защитил нашу страну от террористов, сохранил мир и обеспечил безопасность граждан, - сказал глава Алматы Бакытжан Сагинтаев.
Градоначальник обещал, что семье Хаирова окажут материальную помощь и выделят квартиру. У погибшего остались супруга и двое детей. В департаменте по делам обороны по ЗКО сообщили, что военнослужащего похоронят в Уральске. Сандибек Хаиров уроженец села Чапаево Акжайыкского района. В Алматы простились с подполковником Хаировым Фото: пресс-служба акимата Алматы В Алматы простились с подполковником Хаировым Фото: пресс-служба акимата Алматы