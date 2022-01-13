– Тем не менее, в области всё ещё сохраняется работа блокпостов. Такое решение принято в связи с тем, что правоохранительными органами проводится работа по установлению и задержанию организаторов экстремистских и террористических действий. Наша задача - не допустить въезд этих лиц на территорию области. Все введенные ограничения и меры, в том числе и комендантский час, сняты. Производится возврат временно изъятого у физических и юридических лиц оружия. Снято полицейское сопровождение инкассаторских служб, - сообщили в полиции.Стоит отметить, что в отделы полиции за весь период ЧП доставлено 903 человека, в отношении 91 из них возбуждено административное производство по статье "Нарушение режима ЧП". Арестованы 10 человек, ещё 62 человека получили предупреждения, 19 материалов находятся на рассмотрении в суде. - По статье "Нарушение законодательства РК о порядке организации и проведения мирных собраний" к ответственности привлечены шесть правонарушителей. Участники митингов в ЗКО к уголовной ответственности не привлечены, - уточнили в департаменте полиции региона. Раннее мы сообщали о задержании активистов в Уральске, в том числе известного правозащитника Абзала Куспана и журналиста Лукпана Ахмедьярова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
