На сайте Акорды опубликовано соответствующее распоряжение, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД» Магзум Мирзагалиев возглавил министерство энергетики Казахстана Фото с сайта inbusiness.kz В документе говорится, что распоряжением главы государства Мирзагалиев Магзум Маратович назначен советником президента Казахстана. Ранее Магзум Мирзагалиев занимал пост министра энергетики Казахстана, проработав в должности четыре месяца. Магзум Мирзагалиев родился в 1978 году в Алматы. Женат, имеет пятерых детей. Владеет казахским, русским, английским и турецким языками. Закончил университет «Туран», Дипломатическую академию министерства иностранных дел, Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга имени Есенова. В разные годы работал на месторождениях Казахстана. В 2013-2014 годах был вице-министром нефти и газа, с 2014 по 2019 годы трудился заместителем министра энергетики. С 2019 года по сентябрь 2021 года занимал пост министра экологии, геологии и природных ресурсов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.