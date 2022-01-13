Конкурс был объявлен управлением рыбной инспекции по ЗКО в рамках разработанных алгоритмов создания рыбоводных хозяйств по отраслям, целью которых является открытие доходного рыбоводного хозяйства для выращивания рыбы, переработки в продукты питания и дальнейшего сбыта. По итогам конкурса озеро Шалкар с частью прилегающей территории были переданы в структуру «Алтын Алма». Озеро Шалкар расположено недалеко от города, в живописном месте Теректинского района. В последние несколько лет экологи обеспокоены состоянием этого уникального природного объекта, так как наблюдается существенное обмеление Шалкара. Поэтому, как отметило руководство структуры «Алтын Алма», в первую очередь будет произведена санитарная очистка озера, чтобы восстановить экосистему водоема. Озеро будет очищено от сетей и снастей незаконной рыбной ловли, а также от мусора, оставленного в результате человеческой жизнедеятельности. Так, перед тем, как обустраивать зону отдыха, необходимо провести масштабное озеленение прибрежной зоны, чтобы улучшить гидробаланс водоема. К поиску и расчистке родников планируется привлечь местных жителей, которые заинтересованы в восстановлении озера, знают эту местность и неравнодушны к судьбе родного края. Восстановление гидробаланса водоёма с последующим зарыблением – важный экологический шаг, так как знаменитые на всю область и далеко за её пределами шалкарские лещи водятся только здесь. Правда, как отмечают старожилы, за последние года рыбные запасы озера значительно оскудели, поэтому планируется произвести зарыбление водоёма мальками ценных пород рыб.Этот инвестиционный проект рассчитан не на один год, так как восстановление экологического состояния не терпит суеты. Все решения, направленные в помощь природе, должны приниматься взвешено и обдуманно. Помимо личных финансовых средств «Алтын Алма» в проект будут вложены также партнёрские средства по доходной программе «Народное партнерство». Народное партнерство – это проект структуры «Алтын Алма», в котором деньги населения, вкладываемые в предприятия «Алтын Алма», будут работать на развитие нашего региона, а участники проекта при этом будут получать прибыль в процентах от своих вкладов. По словам руководства структуры, вклады от населения принимаются по схеме простого товарищества. На эти вклады начисляется ежемесячное вознаграждение. Стоит особо отметить, что предусмотрен и механизм ответственности, согласно законодательству РК, в договоре указывается, что структура «Алтын Алма» даёт гарантию возврата доверенных средств своим имуществом. Кроме того, проработан механизм вывода вложений и вознаграждения по заявлению партнера.Таким образом, по вышеозначенным условиям партнеры получат пятипроцентную скидку, в том числе и на все услуги, оказываемые в санаторной зоне на озере Шалкар. А здесь ни много, ни мало планируется открыть целый курортный комплекс, который будет действовать как зимой, так и летом. Здесь будет построена турбаза в виде этнодеревни, объекты питания с экологически чистыми натуральными продуктами, созданы условия для полетов на планерах и другие развлечения для культурного досуга отдыхающих. Отмечается, что туристическая деревня будет построена в национальном стиле этносов, проживающих на территории Казахстана, чтобы гости комплекса могли приобщиться к поликультурной жизни нашей страны. Способствовать этому будет в том числе возможность попробовать блюда национальной кухни различных этносов, а также приобрести сувениры ручной работы в этническом стиле. Здесь также можно будет отведать блюда казахской кухни и знаменитые степные напитки – кумыс и шубат. Уже давно известно, что эти напитки благотворно влияют на организм, кумыс рекомендуют употреблять даже в качестве профилактики коронавируса. Инициаторы проекта уверены, что в облагороженном виде Шалкар, несомненно, привлечет желающих отдохнуть и поправить здоровье не только из нашей области и республики в целом, но и из соседней России. И, возможно, создаст адекватную конкуренцию другим курортам. Природная красота этого места, этнический колорит, высокий уровень сервиса и при этом доступные по сравнению с другими курортами цены сделают это место популярным и любимым у туристов. К тому же любительская рыбная ловля на Шалкаре в определенных объемах без ущерба природе останется бесплатной как для участников проекта «Народное партнерство», так и для всех остальных посетителей курортной зоны. При этом подкормку для рыбы, червя, мальков можно будет приобрести здесь же, на турбазе.В дальнейшем здесь планируется производство сырья. Таким образом, людям будут созданы все условия и для благополучного отдыха, и для того, чтобы они своими силами могли внести посильный вклад в сохранение природы. На все услуги, предоставляемые турбазой – развлечения, планеры, питание, стоимость заселения в туристические домики и многое другое, скидку лояльности в 5% получат участники «Народного партнерства», вошедшие в проект с суммой от 3 миллионов тенге. Данная скидка для таких участников предусмотрена помимо того, что на вклад будет ежемесячно начисляться эффективная ставка 7% годовых. Таким образом, при вкладе в размере 3 миллиона тенге за месяц начисляется 17500 тенге сверху, а при вкладе 10 миллионов, соответственно, сумма вознаграждения возрастет до 58330 тенге за месяц. По условиям договора, на выбор партнера, эти деньги могут быть направлены либо на карточку человеку, либо вручены наличными. Если же партнер решит оставить эту сумму на счету без изменений, следующее вознаграждение уже будет начисляться на сумму вклада плюс имеющуюся сумму вознаграждения, и эффективная ставка таким образом будет выше. Все средства, привлеченные по партнерской программе, будут вложены в наш регион, в том числе на развитие Шалкара как туристической зоны, привлекательной для отдыхающих. Помимо благоустройства, берега озера Шалкар планируется и озеленить. В близлежащем селе Сарыомир отлично растут деревья, причем как хвойные, так и плодовые. Поэтому эта местность весьма подходит для озеленения. К тому же деревья являются естественными насосами, притягивающими влагу. Если берега озера Шалкар будут усажены деревьями в надлежащем количестве, это в том числе поможет решить проблему обмеления. Высадка деревьев в прибрежной зоне также будет осуществляться в рамках реализации поручения Главы государства К.К.Токаева о масштабном озеленении. Президент страны дал поручение высадить свыше двух миллиардов деревьев в лесах и 15 миллионов деревьев в населенных пунктах по всей стране. Этим целям отвечает проект обустройства туристической зоны в ЗКО, который в том числе внесет свою достойную лепту в масштабное озеленение республики. Кроме этого, создание туристической зоны на Шалкаре никоим образом не ограничит деятельность тех предпринимателей, которые уже не первый год сдают в аренду отдыхающим юрты на побережье. По словам руководства структуры «Алтын Алма», адекватная конкуренция необходима для улучшения бизнеса. Создатели туристической зоны на Шалкаре со своей стороны готовы предложить для отдыха комфортабельные благоустроенные домики с туалетом и душевыми кабинами, а также местом, где люди смогут приготовить себе еду в привычных условиях, либо заказать готовую пищу – для этих целей будет работать кафе. Возможно, эти нововведения сподвигнут предпринимателей, сдающих в аренду юрты, улучшить свой сервис, предлагать отдыхающим более совершенные удобства. Таким образом, их бизнес тоже будет развиваться, и от этого выиграет вся наша область. В конечном счете это приведет к созданию туристического кластера высокого уровня, доступного для всех граждан. Помимо развития сферы туризма и отдыха для людей, на турбазе будут предусмотрены комфортные условия для животных. Мы уже рассказывали о том, что на базе КХ «Алтын Алма» работает зоосад, где живут дикие животные – семейство кабанов, белочек, енотов. В 2021 году в КХ нашли приют косуля и трое лебедей, не успевших улететь на зимовку в теплые края. Животных, оказавшихся в тяжелой ситуации и обреченных на гибель, спасли неравнодушные люди, они же и обратились к руководству «Алтын Алма», которое с радостью предоставило приют пушистым и пернатым бедолагам. Ныне животные уже благополучно обжились на территории КХ. Поскольку лебеди – это стайные птицы, они весьма охотно приняли компанию друг друга, живут вместе без ссор и драк. Косуле тоже привольно живется в условиях КХ. Все животные обеспечены сытным кормом, теплыми вольерами, за ними ухаживают работники хозяйства, которые относятся к братьям меньшим с поистине отеческой любовью и радушием.Аналогичные добрые условия для диких животных, оказавшихся в трудной ситуации или пострадавших от рук человека, планируется создать и в туристическом кластере на Шалкаре. Это будет заповедник, где животные будут жить в естественной среде обитания, вдали от выхлопных газов и городского шума. Все желающие смогут покормить пушистых обитателей заповедника, кроме того, в настоящее время прорабатывается механизм кураторства над животными, нашедшими приют в хозяйстве «Алтын Алма». Также планируется, что на турбазе будет организован большой пласт развлечений, причем как в зимнее, так и в летнее время. Если в летнее время отдыхающие смогут устроить себе прогулку на катамаранах, насладиться любительской рыбной ловлей или поймать тонны адреналина во время полетов на планерах, то зимой гостей турбазы будет ждать лыжная трасса, катание на санках, ледянках и тюбингах, зимняя ловля рыбы. Уставшие от впечатлений и раскрасневшиеся на морозе туристы смогут отдохнуть и согреться в комфортабельных домиках этнодеревни, а также заказать еду исключительно из натуральных продуктов в здешнем кафе. Такие же зимние забавы планируется организовать близ реки Ревунок, территория возле которой передана структуре «Алтын Алма» на основе доверительного управления. Здесь также будет проложена лыжная трасса и оборудован заповедник для диких животных. Структура «Алтын Алма» всегда готова помочь людям и принять у населения диких животных, найденных или спасенных неравнодушными жителями области. В заповедниках и на территории крестьянского хозяйства животных будут кормить и содержать. Как отмечает руководство «Алтын Алма», инвестиционный проект по созданию мест отдыха на озере Шалкар и на реке Ревунок осуществится в любом случае. Но дело пойдет быстрее, если к нему подключатся партнеры. Так, все партнерские вклады будут направлены на развитие проектов в нашей области, и помимо эффективной ставки вознаграждения в 7% годовых, люди, доверившие свои финансы структуре «Алтын Алма», получат косвенный доход в виде прекрасной базы отдыха, качественной швейной и строительной продукции, смогут внести свой вклад в заботу о природе родного края, в возрождение промышленности и туристической привлекательности ЗКО. Этим всем будем пользоваться не только мы - ныне живущие западноказахстанцы, но и наши потомки. В наших интересах сделать свою область лучше, чище и интересней для гостей со всего мира. Всю информацию по вопросам вкладов, вознаграждения и скидок лояльности на всю продукцию производства «Алтын Алма» можно узнать по телефону 8 771 565 2525. Мила БОГАТЫРЁВА