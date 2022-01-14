Чтобы заняться отделочным ремонтом в своей квартире или внутри дома, не обязательно ждать тёплого времени года. Начните уже сейчас, а все необходимые строительные отделочные материалы и инструменты вы можете приобрести в магазине «Электрокомплект». Ремонт в доме актуален в любое время года Ремонт любого жилого помещения состоит из трёх важных этапов: отделки стен, пола и потолка. Ремонт в доме актуален в любое время года Ремонт в доме актуален в любое время года Магазин «Электрокомплект» предлагает широкий ассортимент качественных отделочных материалов отечественного и зарубежного производства. Здесь вы сможете приобрести сухие строительные смеси: цемент, гипс, шпатлевку и многое другое. Ремонт в доме актуален в любое время года Ремонт в доме актуален в любое время года Также в магазине большой выбор лакокрасочных материалов для стен и пола, помимо этого здесь можно подобрать линолеум. Ремонт в доме актуален в любое время года Не забудьте приобрести необходимые строительные инструменты – в магазине вы подберёте всё самое необходимое. Помимо ручных, вы можете купить и электроинструменты. Ремонт в доме актуален в любое время года Ремонт в доме актуален в любое время года Ремонт в доме актуален в любое время года Кроме того, в магазине можно найти сантехнику, электротовары, товары для дома и дачи и многое-многое другое. Ремонт в доме актуален в любое время года В выборе необходимых товаров вам всегда здесь рады помочь вежливые специалисты по продажам ТД «Электрокомплект». Оплата за наличный и безналичный расчет, также покупки можно оформить в кредит. Мы ждем вас по адресу: города Уральск, улица Шубина, 2/4. Тел.: +7(7112)21-49-82, 21-22-67. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.