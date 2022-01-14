Ремонт любого жилого помещения состоит из трёх важных этапов: отделки стен, пола и потолка.Магазин «Электрокомплект» предлагает широкий ассортимент качественных отделочных материалов отечественного и зарубежного производства. Здесь вы сможете приобрести сухие строительные смеси: цемент, гипс, шпатлевку и многое другое.Также в магазине большой выбор лакокрасочных материалов для стен и пола, помимо этого здесь можно подобрать линолеум.Не забудьте приобрести необходимые строительные инструменты – в магазине вы подберёте всё самое необходимое. Помимо ручных, вы можете купить и электроинструменты.Кроме того, в магазине можно найти сантехнику, электротовары, товары для дома и дачи и многое-многое другое.В выборе необходимых товаров вам всегда здесь рады помочь вежливые специалисты по продажам ТД «Электрокомплект». Оплата за наличный и безналичный расчет, также покупки можно оформить в кредит.Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.