Один из погибших водителей не имел права на управление транспортом, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Четыре человека погибли в жуткой аварии на Атырауской трассе По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, 14 января около 11:30 на 15-ом километре трассы Кульсары - Бейнеу столкнулись Honda Odessey (на учёте в Армении) и ВАЗ - 2115 (на учёте в России).
- В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли 26-летний водитель и ещё три пассажира ВАЗа. Водитель и пассажир второго автомобиля доставлены в больницу Жылыойского района. В результате полученных травм пассажир скончался, - информировали в ведомстве.
Правоохранители начали расследование. Отмечается, что водитель ВАЗа не имел права на управление транспортом. Напомним, сегодня, 14 января, произошло ещё одно страшное ДТП на трассе Уральск - Атырау, где также погибли пять человек.