В аварии погибли пять человек, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пять человек погибли в аварии на трассе Уральск - Атырау ДТП случилось сегодня, 14 января, в 7:55 на трассе Уральск - Атырау. На дороге произошло лобовое столкновение КамАЗа и Toyota Camry. После столкновения легковушка загорелась, обгоревшие тела извлекали спасатели. Как рассказал начальник управления местной полицейской службы Уральска Мирхат Аженов, Toyota Camry выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком. Водитель КамАЗа не пострадал, водитель и четверо пассажиров легковушки погибли на месте.
– По данному факту назначены ряд экспертиз, личности погибших пока не установлены. Toyota Camry была с российской регистрацией. Кроме этого устанавливается, занимался ли водитель частным извозом. Просим водителей соблюдать правила дорожного движения и учитывать погодные условия, - заключил Аженов.
Стоит отметить, что с начала года в области произошли восемь ДТП, в которых погибли 14 человек. Ещё 12 человек получили травмы различной степени тяжести.