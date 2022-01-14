- Также заработали секторы миграционных услуг по документированию в ЦОНах и Миграционный ЦОН Алматы. Более 80% госуслуг можно получить онлайн и переоформить авто можно через приложения Kaspi и Halyk Homebank, - говорится в сообщении.

В пресс-службе «Правительства для граждан» сообщили, что в Алматы заработали АвтоЦОНы.Они работают с понедельника по пятницу с 9 по 18 часов.