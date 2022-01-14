Школы в сёлах и городские школы, в которых менее 600 учащихся, будут работать в традиционном формате, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по ЗКО Нурлыбека Мустаева, в регионе, как и по всему Казахстану, наблюдается резкий рост числа заболевших коронавирусом. С сегодняшнего дня область по темпам распространения вошла в "красную" зону. Согласно решению МВК, в регионах "красной" зоны должны быть усилены карантинные меры:
  • запрещено проведение массовых мероприятий в помещениях и на открытом воздухе, даже на дому;
  • запрещена работа концертных залов, филармоний, цирков, караоке (независимо от участия в Ashyq);
  • общепиты, участвующие в Ashyq, работать могут, но до 30 человек. За столиками могут находиться до четырёх человек;
  • заполняемость кинотеатров должна быть не более 30%;
  • также решено 70% работников госорганов отправить на "удалёнку".
Студентов колледжей и вузов также отправят на дистанционный формат, в учебные заведения они смогут приходить только для выполнения лабораторных и практических занятий. Школьников тоже ожидает дистанционка. Исключение составляют сельские школы и школы с числом учащихся до 600 человек - им разрешили работать в традиционном формате. Также в школах будут заниматься учащиеся 1-2 классов, а также дежурные классы для 3-5 классов. Как отметил Нурлыбек Мустаев, это решение МВК и постановление главного санврача ЗКО выйдет в ближайшее время.