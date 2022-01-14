- С этого времени он для нас был не только сослуживец, но и друг. Он отличался своей принципиальностью и честностью. Был спортсменом и окончил в последующем военную академию. Всегда собирал своих друзей, никого не составлял без внимания, звонил и предлагал свою помощь. На него было возложено много ответственности, будучи курсантом он проводил стрельбища. У него было две мечты - стать десантником и генералом. Первую мечту он исполнил спустя 20 лет. Настолько он стремился к этому, что как только совершил первый прыжок, рассказал об этом всем друзьям, - с горечью в голосе сказал Абай Удербаев.Пришедшие отметили, что погибший никогда ни с кем не ссорился и сам поддерживал связь со знакомыми. Сандибек Хаиров трагически погиб и ушел из жизни патриотом своей родины. Напомним, 13 января в Алматы простились с погибшем заместителем командира 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригады Сандибеком Хаировым. В этот же день груз-200 был доставлен в Уральск военным самолетом. Погибший успел вывести военнослужащих из атакованного здания акимата города, но сам спастись не смог. Аким Алматы пообещал выделить семье уроженца ЗКО квартиру. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
