Сегодня, 14 января, Сандибека Хаирова проводили в последний путь, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Он мечтал стать генералом: в Уральске простились с офицером погибшим в Алматы Около двух сотен уральцев собрались возле дома, в котором живут родители погибшего. Пришедшие выражали семье искренние соболезнования и не могли сдержать слез. Собравшиеся отметили, что этот день навсегда запомнится каждому, кто пришел. Для всех Сандибек Хаиров останется в памяти как герой Казахстана. Как рассказал однокурсник погибшего Абай Удербаев, он поступил в 2000 году в военный институт сухопутных войск вместе с Сандибеком.
- С этого времени он для нас был не только сослуживец, но и друг. Он отличался своей принципиальностью и честностью. Был спортсменом и окончил в последующем военную академию. Всегда собирал своих друзей, никого не составлял без внимания, звонил и предлагал свою помощь. На него было возложено много ответственности, будучи курсантом он проводил стрельбища. У него было две мечты - стать десантником и генералом. Первую мечту он исполнил спустя 20 лет. Настолько он стремился к этому, что как только совершил первый прыжок, рассказал об этом всем друзьям, - с горечью в голосе сказал Абай Удербаев.
Пришедшие отметили, что погибший никогда ни с кем не ссорился и сам поддерживал связь со знакомыми. Сандибек Хаиров трагически погиб и ушел из жизни патриотом своей родины. Напомним, 13 января в Алматы простились с погибшем заместителем командира 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригады Сандибеком Хаировым. В этот же день груз-200 был доставлен в Уральск военным самолетом. Погибший успел вывести военнослужащих из атакованного здания акимата города, но сам спастись не смог. Аким Алматы пообещал выделить семье уроженца ЗКО квартиру. Фото Медета МЕДРЕСОВА