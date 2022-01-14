Вопрос по платной вакцинации Pfizer сейчас нет стоит и не рассматривается, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Вакцинация подростков началась в Алматы Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Алматы Карлыгаш Абдижаббарова в ходе брифинга в РСК.
- На самом деле по Pfizer министерством здравоохранения рассматривался вопрос предоставления его на платной основе. Для этого велись переговоры с поставщиком - изготовителем вакцины. Но на сегодня этот вопрос не стоит, - ответила санврач на вопрос журналиста.
В начале декабря управление общественного здоровья Алматы сообщило о старте записи на прививку Pfizer для лиц, не входящих в категорию получателей бесплатной вакцины. На середину декабря желающих набралось более трёх тысяч человек. Ранее сообщалось, что точных научных данных пока нет, но предварительные показывают, что самой эффективной против нового варианта будет бустерная доза именно мРНК-вакцины. Согласно новому постановлению главного санврача Казахстана, Pfizer в Казахстане теперь доступен для ревакцинации лиц старше 60 лет и медработников. При этом депутаты призывали Минздрав «в кратчайшие сроки» начать платную вакцинацию Pfizer в Казахстане.