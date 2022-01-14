Пока детские сады закрыты до 20 января, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Частные детсады Уральска обязывают подключиться к ЦОУ за свой счёт Фото из архива "МГ" Руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева напомнила, что 860 дошкольных организаций с пятого января из-за погромов временно приостановили свою работу.
- Возобновить работу детских садов планируется с 20 января после завершения режима чрезвычайного положения. При этом в обязательном порядке будет учтена эпидемиологическая ситуация в городе. Поэтому не исключается, что детские сады будут работать в режиме дежурных групп, - сказала Жылкыбаева в ходе брифинга в РСК.
Пока в постановлении главного санитарного врача мегаполиса такого пункта нет. Напомним, из-за ухудшения ситуации по COVID-19 до 31 января школьников переводят на дистанционный формат обучения вне зависимости от форм собственности заведений и наполняемости в классах. Студентов переведут на онлайн-обучение до шестого февраля. Южная столица по росту заболеваемости находится в «красной» зоне. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.