Мужчины ограбили магазин в ходе беспорядков в Алматы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Движение поездов остановили в Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" Задержание произошло 10 января на вокзале Атырау после прибытия поезда из южной столицы.
- При проверке транспортные полицейские обнаружили у троих пассажиров вышеуказанного поезда дорогой парфюм в количестве 30 флаконов и 55 единиц декоративной косметики. Как пояснили злоумышленники, пятого января во время митингов данную продукцию похитили в одном из парфюмерных магазинов города Алматы, - рассказали в пресс-службе департамента полиции на транспорте.
Задержанным инкриминируют статью «Грабёж с незаконным проникновением в служебное помещение». Духи и косметику изъяли накануне транспортные полицейские у подозреваемого в мародёрстве в Алматы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.