На трассе лоб в лоб столкнулись КамАЗ и Toyota Camry, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пять человек погибли в аварии на трассе Уральск-Атырау ДТП случилось сегодня, 14 января, в 7:55 на трассе Уральск - Атырау. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, на дороге произошло лобовое столкновение КамАЗа и Toyota Camry.
– После столкновения машина загорелась. В результате ДТП погибли пять человек. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение ПДД", - рассказали полицейские.
По информации пресс-службы ДЧС региона, легковое авто полностью сгорело. Сейчас спасатели извлекают обгоревшие тела. Личности погибших ещё не установлены. Иные подробности ДТП выясняются. Следует напомнить, что только в первый день нового года в авариях в ЗКО погибли шесть человек, в том числе двое детей. В феврале прошлого года на этой же автодороге всего на четыре дня погибли 13 человек. Фото предоставлено пресс-службой ДЧС ЗКО