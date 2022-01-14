Эти киоски были открыты именно для продажи продукции по сниженным ценам, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Минимаркеты "Ел-Ырысы", в которых можно купить социально-значимые продукты по сниженным ценам, то есть без 15% накрутки, открылись при поддержке местных исполнительных органов и позже их передали товаропроизводителям для реализации своей продукции. Между тем продукцию из стабфонда области поставляли в эти минимаркеты и несколько крупных супермаркетов города. Отметим, что на приобретение продукции для стабфонда ЗКО в сентябре прошлого года был выделен дополнительно один миллиард тенге
. Таким образом, предполагалось удержать цены на социально-значимую продукцию. Всего по Уральску на сегодняшний день открыто 10 таких ларьков.
Для малообеспеченных семей это было своего рода спасением - купить продукты первой необходимости по щадящим ценам. Однако сейчас некоторые киоски пустуют, в них нет абсолютно ничего из 19 наименований социально-значимых продуктов. В других же продукция есть, но некоторые товары даже дороже, чем в обычных супермаркетах.
- Закупалась раньше здесь, а вот сегодня пришла в ларек, а он пустой. Здесь всегда все было дешевле, а нам пенсионерам только это и нужно, чтобы возле дома и недорого, - говорит пенсионерка Алима апа.
Список социально значимых продовольственных товаров:
- мука пшеничная первого сорта
- хлеб из муки первого сорта
- рожки
- крупа гречневая
- рис
- говядина лопаточно-грудная часть
- части курицы (бедро, голень)
- молоко пастеризованное 2,5%
- кефир 2,5%
- творог
- яйца первой категории
- масло подсолнечное
- масло сливочное
- картофель
- морковь
- лук репчатый
- капуста белокочанная
- сахар-песок
- соль
Действительно витрины киосков пустые. В киосках "Ел-Ырысы" есть мука, но не первого сорта, а высшего и стоит она 550 тенге за два килограмма, макароны по 630 тенге за два килограмма, крупа гречневая по 580 тенге за килограмм, рис по 300 тенге за килограмм, говядина от двух тысяч тенге за кило и выше, творог стоит 600-800 тенге, яйца по 420 тенге за десяток, масло подсолнечное не местного производителя и стоит 600 тенге за 0,8 литров, цена на картофель варьируется от 200 до 220 тенге за кило, морковь - 240 тенге за кило, лук репчатый - 140 тенге за кило и сахар по 350 тенге за кило. Хлеба, курицы, молока, кефира, сливочного масла, капусты и соли в наличии не было.
Между тем, в обычных супермаркетах, к примеру "Жангир хан" или "Анвар", мы нашли практически всё по списку СЗПТ. Муку в этих супермаркетах можно купить от 313 тенге за кило, хлеба из муки первого сорта не было, второй сорт стоит 122 тенге за буханку, высший сорт - 160 тенге. Один килограмм макарон стоит 272 - 335 тенге, гречка 572 - 601 тенге за кило, рис по 233 - 248 тенге за кило, цена за килограмм говядины начинается от 2 150 тенге, килограмм окорока стоит 853-991 тенге, молоко в зависимости от производителя от 242 тенге за литр пастеризованного продукта, кефир - 297 тенге, творога на развес не было, а в упаковках по "заоблачной" цене, то есть 180 грамм стоит от 421 тенге.
Также в супермаркетах яйца дешевле, чем в социальных минимаркетах (где по идее продукты должны быть дешевле, чем в других магазинах - прим. автора)
на 50 тенге, десяток стоит 370 - 374 тенге. Масло местного производителя "Белес" стоит 663 - 682 тенге за литр. Масло сливочное мы нашли только домашнее по пять тысяч за килограмм, на натуральное магазинное масло в упаковках цена аналогичная.
Картофель в больших магазинах и супермаркетах стоит 256 - 270 тенге за кило, морковь 240 - 246 тенге за кило, лук 115 - 138 тенге за кило, капуста белокочанная по 356 тенге за кило, кило сахара 310 - 338 тенге за кило и соль от 31 тенге до 67 тенге за кило.
Ситуацию с пустующими киосками продукции из стабфонда прокомментировал управляющий директор АО СПК Aqjaiyq Мейрбек Нуркен.
- Дело в том, что продукты завозились в киоски до Нового года, и их сейчас раскупили. На следующей неделе снова будет завоз. К тому же мы увеличили количество самих ларьков. Теперь в городе будут функционировать не 10 киосков, а 15, - отметил Мейрбек Нуркен. - Что касается цен, выше чем в магазинах, такая ситуация может быть, только в том случае, если эти продукты привезли не из стабфонда. К примеру, продавец выставил свой товар.
Стоит отметить, что также недавно западноказахстанцам предоставили номера, куда они могут сообщать о завышении цен
на социально значимые продукты. При этом, каковы установленные цены (то есть как узнать, что цена завышена) - остается только догадываться - их нет.
Руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Жумакелди Батырниязов сообщил, что на расчёт предельных цен на продукты может уйти целый месяц, однако они выработали другой механизм борьбы с необоснованным ростом цен.
- Если, к примеру, вы вчера ещё покупали рис условно по 250 тенге, а сегодня он стоит в этом магазине 300-350 тенге, очевидно цена завышена. Сообщайте о таких фактах нам, а уже мы примем меры. Мы разработали такой механизм, чтобы оперативно реагировать на необоснованное завышение цен. Кстати, по таким фактам мы готовы рассмотреть и другие наименования продуктов, не только из списка социально значимых товаров, - заверил Жумакелди Батырниязов.
Дефицита на продукцию в области не наблюдается, ранее сообщили в МИО.
Фото Медета МЕДРЕСОВА