Сам полицейский говорит, что хотел поднять настроение коллегам, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Играющий симфонию Моцарта полицейский умилил казнет Скриншот с видео Видео опубликовано в паблике Tipavlo. Полицейский в полном обмундировании исполняет шестую симфонию Моцарта на пианино.
 
В полиции сообщили, что главный герой видео - оперуполномоченный криминальной полиции Щербактинского района Павлодарской области майор Ренат Садвокасов. Он продолжает полицейскую династию с 2012 года, его отец также служил в полиции. Как отмечает сам страж порядка, он хотел поднять настроение коллегам. Ещё одно видео, которое тронуло казахстанцев появилось в Telegram накануне - военный гладит бездомную кошку.