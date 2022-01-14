Сейчас он находится в отпуске, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Самат Абиш продолжает занимать пост первого зампреда КНБ Фото: КНБ РК В пресс-службе КНБ Казахстана ответили на вопросы о первом заместителе главы ведомства Самате Абише.
- В связи с поступающими запросами сообщаем, что Абиш продолжает занимать пост первого заместителя председателя КНБ РК. В настоящее время он находится в ежегодном отпуске, - говорится в сообщении.
Спустя несколько часов появилось уточнение - в отпуск он вышел с 13 января. С 2013 по 2015 годы Абиш занимал должность заместителя председателя КНБ. С 2015 года - первый зампред комитета. Напомним, шестого января стало известно об аресте бывшего председателя КНБ РК Карима Масимова. 13 января в комитете сообщили, что к расследованию дела о госизмене дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти и превышения должностных полномочий. Также прошли задержания экс-заместителя председателя КНБ – начальника службы специального назначения «А» Садыкулова и заместителя председателя КНБ Ергожина. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.