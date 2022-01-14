Казахстан побил свой рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ЗКО число заболевших коронавирусом достигло 3250 Иллюстративное фото из архива "МГ" ЗКО 14 января перешла в «красную» зону по росту заболеваемости COVID-19. В ней также находятся: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Акмолинская, Актюбинская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская и Павлодарская области. В «жёлтой» зоне расположены Алматинская, Жамбылская и Костанайская области. В «зелёной» зоне: Туркестанская, Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области. За последние сутки число инфицированных в ЗКО увеличилось на 186 человек. С начала пандемии в регионе выявлено 40 565 случаев заражения COVID-19. Всего в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 10 418 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Больше половины из них - в столице. Накануне главный санврач ЗКО предупредил, что если регион перейдёт в опасную зону, то будут приняты новые ограничительные меры. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.