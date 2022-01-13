Прошли новогодние застолья и праздники, после которых не так-то просто отказаться от всего вкусненького. Так сказать лакомиться по привычке…. Необязательно садиться на диету, можно всего лишь научиться обманывать свой желудок, чтобы не возникало долгое время желания чем-нибудь перекусить. Такие продукты насыщают организм не хуже вредной еды, но по калориям они очень сильно уступают. Мы вам расскажем о продуктах, которые вам помогут не только прекратить «лопать» все подряд, но и сбросить пару тройку лишних килограммов, которые появились за праздничные дни. Как «обмануть желудок», чтобы не съесть лишнего Фото с сайта pexels.com Вода. Так, основное правило – не забываем пить достаточное количество воды. Чем больше в организме воды, тем меньше хочется есть. К сожалению, но наш организм не распознает признаки обезвоживания и голода, поэтому при сильной тяге к еде и сладкому, проще всего пить воду. Так вы не съедите лишнего. Яйца. Они считаются одним из самых полезных завтраков. Ешьте по два отварных яйца на первый прием пищи, и острое чувство голода до обеда не будет вас навещать. После приема белкового завтрака, вы сможете правильно настроить работу организма и сохранить мышечную массу. Орехи. Ими можно перекусить в любом месте в течение дня, но не более 40 грамм в день. Они очень сытные и не навредят фигуре, а также победят чувство голода. Кроме этого, они нормализуют уровень сахара в крови и нормализуют аппетит. Мята. Этот напиток можно употреблять вместо чая. Он способен расслабить и успокоить. Благодаря влиянию на центральную нервную систему, напиток способен утолить чувство голода. Кроме этого положительно повлиять на пищеварительную систему и избавить от вздутия. Рыба. В этом продукте содержатся Омега-3. Он отличается минимальным количеством калорий и богатым составом. Это исключительно полезный вариант ужина. Так как после насыщения организма, вам не захочется есть до самого утра. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.