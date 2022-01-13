Для начала необходимо протереть обувь влажной тряпкой, это делается для того, чтобы устранить с поверхности обуви соль и песок.

В стакан холодной воды добавляем 1 столовую ложку уксуса. В полученном растворе смачиваем ватный тампон и протираем следы от соли.

Старайтесь делать это быстро, так как кожа и замша могут впитать ее. Далее оставьте обувь подсохнуть, при этом не ставьте рядом с батареями и другими нагревательными приборами. Далее протираем сапоги чистой сухой тряпкой.

Фото с сайта Pixabay.com Зима в самом разгаре, а её неотъемлемой частью являются заледенелые тротуары и дороги. Из-за перепадов температуры они покрываются льдом и возрастает риск падения и получения различных травм. Для того, чтобы этого не допустить, часто дороги посыпают специальной смесью, чаще из песка и соли. Такая смесь может нанести вред вашей обуви, именно поэтому рекомендуется избавляться от частиц песко-соляной смеси как можно быстрее. Постарайтесь почистить обувь сразу после того, как зашли домой, тогда на них не останутся разводы и следы от соли. Для этого можно приготовить домашнее чистящее средство из доступных ингредиентов. Нам понадобятся всего лишь столовый уксус, ватный тампон, сухая тряпка. Если обувь из замши, то нужна будет манная крупа.. Насыпаем её на пятна и оставляем на ночь. Далее чистим обувь специальной щеткой для замши и от соли и песка не останется и следа.