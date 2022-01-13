Им стал Арман Калибеков, передаёт корреспондент портала “Мой ГОРОД”.Арман Калибеков
Как сообщили в пресс-службе акимата ЗКО, по решению конкурсной комиссии руководителем управления здравоохранения Западно-Казахстанской области назначен Арман Калибеков.
Он родился 1974 году. Окончил Актюбинскую государственную медицинскую академию по специальности «педиатрия».
В разные годы работал:
- директором ГККП "Каменская семейная врачебная амбулатория", Таскалинского района;
- врачом-рентгенологом Западно-Казахстанского областного консультативно-диагностического центра;
- директором Западно-Казахстанского областного консультативно-диагностического центра;
- директором ГКП на ПХВ "Областная детская многопрофильная больница";
- директором ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №4" Уральска;
- директором ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница" Уральска.
До назначения работал заместителем руководителя по развитию и организационной работе управления здравоохранения ЗКО.К слову, он стал исполнять обязанности руководителя облздрава сразу после того, как экс-руководитель облздрава Болатбек Каюпов обвинялся в получении взятки. Каюпов обвинялся в получении взятки в размере 7,8 миллиона тенге от представителя фирмы-поставщика медицинского оборудования. В июле прошлого года он был признан виновным по ст. 366 УК РК "Получение взятки" и приговорен к 4 годам 6 месяцам заключения в колонии минимальной безопасности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой акимата ЗКО