Им стал Арман Калибеков, передаёт корреспондент портала “Мой ГОРОД”.

Арман Калибеков

Как сообщили в пресс-службе акимата ЗКО, по решению конкурсной комиссии руководителем управления здравоохранения Западно-Казахстанской области назначен Арман Калибеков.

Он родился 1974 году. Окончил Актюбинскую государственную медицинскую академию по специальности «педиатрия».

В разные годы работал:

директором ГККП "Каменская семейная врачебная амбулатория", Таскалинского района;

врачом-рентгенологом Западно-Казахстанского областного консультативно-диагностического центра;

директором Западно-Казахстанского областного консультативно-диагностического центра;

директором ГКП на ПХВ "Областная детская многопрофильная больница";

директором ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №4" Уральска;

директором ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница" Уральска.

До назначения работал заместителем руководителя по развитию и организационной работе управления здравоохранения ЗКО.