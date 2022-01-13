В Уральске синоптики прогнозируют снег. В дневное время температура воздуха составит -6..-8, ночью похолодает до -8..-10. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается снег. Днём будет -1..-3 градусов, ночью -4..-6 градусов. Ветер юго-восточный до 18 метров в секунду.

В Актобе - снег. Днём ожидается до -8..-10 градусов. Ночью похолодает до -14..-16 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

В Актау будет снег. Днём столбики термометра покажут 0..-2 градусов, ночью опустятся до -1..-3 градусов. Ветер северо-западный до 20 метров в секунду.

Иллюстративное фото из архива "МГ" На большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды – пройдёт снег, в южной половине – осадки в виде дождя и снега. Местами по республике прогнозируют туман, гололёд и усиление ветра с низовой метелью.