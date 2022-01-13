Груз-200 доставили на военном самолете в аэропорт Уральска сегодня, 13 января, в 18:20, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Тело погибшего в беспорядках в Алматы подполковника доставили в Уральск Тело офицера вооружённых сил Сандибека Хаирова встречали родные, военные коллеги, сотрудники и земляки.
- Это наш боевой товарищ, офицер, человек с большой буквы, который руководил личным составом вверенным подразделением. Он стоял до конца, рискуя своей жизнью. Для казахстанцев это большая потеря. Он навсегда останется в наших сердцах, - сказал заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками по воспитательной и идеологической работе вооруженных сил РК Раджан Жанысов.
Глава региона Гали Искалиев выразил слова скорби и отметил, что это невосполнимая утрата. Напомним, сегодня, 13 января, в Алматы простились с погибшем заместителем командира 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригады Сандибеком Хаировым. Он успел вывести военнослужащих из атакованного здания акимата города, но сам спастись не смог. Аким Алматы пообещал выделить семье уроженца ЗКО квартиру. Тело погибшего в беспорядках в Алматы подполковника доставили в Уральск Фото Медета МЕДРЕСОВА