- Это наш боевой товарищ, офицер, человек с большой буквы, который руководил личным составом вверенным подразделением. Он стоял до конца, рискуя своей жизнью. Для казахстанцев это большая потеря. Он навсегда останется в наших сердцах, - сказал заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками по воспитательной и идеологической работе вооруженных сил РК Раджан Жанысов.Глава региона Гали Искалиев выразил слова скорби и отметил, что это невосполнимая утрата. Напомним, сегодня, 13 января, в Алматы простились с погибшем заместителем командира 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригады Сандибеком Хаировым. Он успел вывести военнослужащих из атакованного здания акимата города, но сам спастись не смог. Аким Алматы пообещал выделить семье уроженца ЗКО квартиру. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
