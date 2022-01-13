- При досмотре у задержанного были изъяты различные товары, в том числе туалетная вода, солнцезащитные очки, ручные часы, куртка, предметы косметики и гаджеты. Подозреваемый взят под стражу. Вышеуказанный факт зарегистрирован по статье 188 УК РК «Кража», - рассказали в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции на транспорте сообщили о задержании уроженца Карагандинской области. Одиннадцатого января на станции Алматы-1 задержали 22-летнего подозреваемого, у которого изъяты похищенные во время беспорядков в Алматы и Алматинской области вещи.В период ЧП на объектах железнодорожного и воздушного транспорта страны к административной ответственности привлекли 22 правонарушителя. Шесть подозреваемых водворены в изолятор временного содержания.