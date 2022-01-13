Мегаполис уже начали восстанавливать. Алматы приходит в себя после погромов. Фото 13 января в КНБ сообщили, что в Алматы антитеррористическая операция продолжается. Тем не менее, город возвращается к жизни - автобусы и троллейбусы курсируют, оставшиеся целыми бизнес-объекты работают и даже пострадавший в ходе захвата аэропорт вновь начал принимать рейсы. Алматы приходит в себя после погромов. Фото Основной удар пришёлся на старый центр. Алматы приходит в себя после погромов. Фото Несколько дней было неизвестно, смогут ли восстановить здание акимата Алматы. Пока администрация переехала в старое здание. Алматы приходит в себя после погромов. Фото Сегодня, 13 января, начата работа по расчистке здания городского акимата. Алматы приходит в себя после погромов. Фото Повреждённая мебель, оргтехника, мусор будут собраны и вывезены на полигоны для утилизации. Алматы приходит в себя после погромов. Фото Доступ в здание и на прилегающую территорию запрещён для безопасности посторонних лиц. Восстановительные работы начнут сразу после расчистки. Алматы приходит в себя после погромов. Фото По последним подсчётам, в Алматы сожжено 47 машин. Алматы приходит в себя после погромов. Фото 48 авто обстреляно, 17 - подверглись разбойным нападения. Алматы приходит в себя после погромов. Фото Восстанавливать дорожные объекты начали ещё 12 января. Алматы приходит в себя после погромов. Фото 12 января мегаполис посетил президент. Касым-Жомарт Токаев поручил правительственной комиссии совместно с акиматом города в кратчайшие сроки восстановить объекты инфраструктуры, в том числе здания государственных органов, правоохранительных и специальных структур. Алматы приходит в себя после погромов. Фото Он поставил перед правительством задачу, чтобы город выглядел ещё лучше, чем раньше. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.