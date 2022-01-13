Таким образом они выражают благодарность за усиленный режим работы во время беспорядков в стране, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Предприниматели подарили телевизоры силовым структурам ЗКО Сегодня, 13 января, на площади Победы сотрудников департамента полиции, прокуратуры, КНБ, погранслужбы и Нацгвардии поблагодарили за стойкость во время беспорядков в стране. Отдельную благодарность выразил начальник департамента полиции ЗКО Махсудхан Аблазимов. Аким региона Гали Искалиев отметил, что мирные митинги, произошедшие в стране, не обошли и Западно-Казахстанскую область. Благодаря сознательности и культуре жителей, в ЗКО не было мародёрства и кровопролития.
- Митинг с политико-экономическими требованиями со стороны наших жителей прошел в регионе в мирной обстановке, без межнациональных и других конфликтов. Однако нельзя исключать то, что были попытки дестабилизации ситуации со стороны провокаторов. Как всем известно, после протеста в стране глава государства принял оперативные решения. В ходе событий жители приуралья в очередной раз доказали свою высокую культуру, сплочённость. Я выражаю благодарность от имени жителей области сотрудникам департамента полиции, пограничной службе, национальной гвардии, прокуратуре, комитету национальной безопасности, волонтерам и активистам проявившим самоотверженность. Те, кто достойно выполняли свой долг перед родиной. Вы не выступали против народа, а в течение четырёх-пяти дней, 24 часа в сутки с честью выполняли свой долг, охраняя жизнь и здоровье граждан, - сказал глава региона.
После акима ЗКО со словами благодарности выступил директор Палаты предпринимателей региона Нуржан Максотов. В завершении силовым структурам и прокуратуре вручили телевизоры в качестве подарка от предпринимателей области. Предприниматели подарили телевизоры силовым структурам ЗКО Предприниматели подарили телевизоры силовым структурам ЗКО Предприниматели подарили телевизоры силовым структурам ЗКО Предприниматели подарили телевизоры силовым структурам ЗКО Предприниматели подарили телевизоры силовым структурам ЗКО В Казахстане прошли беспорядки. После чего в стране сменился премьер-министр. 11 января президент Камсым-Жомарт Токаев выступил на заседании мажилиса и озвучил ряд задач, полный текст можно прочесть тут. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА