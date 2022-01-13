- Митинг с политико-экономическими требованиями со стороны наших жителей прошел в регионе в мирной обстановке, без межнациональных и других конфликтов. Однако нельзя исключать то, что были попытки дестабилизации ситуации со стороны провокаторов. Как всем известно, после протеста в стране глава государства принял оперативные решения. В ходе событий жители приуралья в очередной раз доказали свою высокую культуру, сплочённость. Я выражаю благодарность от имени жителей области сотрудникам департамента полиции, пограничной службе, национальной гвардии, прокуратуре, комитету национальной безопасности, волонтерам и активистам проявившим самоотверженность. Те, кто достойно выполняли свой долг перед родиной. Вы не выступали против народа, а в течение четырёх-пяти дней, 24 часа в сутки с честью выполняли свой долг, охраняя жизнь и здоровье граждан, - сказал глава региона.После акима ЗКО со словами благодарности выступил директор Палаты предпринимателей региона Нуржан Максотов. В завершении силовым структурам и прокуратуре вручили телевизоры в качестве подарка от предпринимателей области. В Казахстане прошли беспорядки. После чего в стране сменился премьер-министр. 11 января президент Камсым-Жомарт Токаев выступил на заседании мажилиса и озвучил ряд задач, полный текст можно прочесть тут. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
Вам может быть интересно
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.