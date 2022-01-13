- На самом деле государственной выплаты с названием «пособие на жизнь» в Казахстане не существует. Нет также и «Фонда поддержки помощи на 2022 год». Об их учреждении не сообщалось ни в СМИ, ни на официальных ресурсах госорганов. Опросы, которые предлагают пройти авторы рассылок, находятся на незащищённых сайтах и выглядят точно так же, как и другие опросы, созданные мошенниками, - сообщается на сайте Stopfake.kz.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В казнете распространяется призыв подать заявку на получение «пособия на жизнь». Пользователям предлагают пройти по ссылке и принять участие в опросе.Истинная цель таких сайтов - заполучить персональную информацию о пользователях: данные платёжных карт, логины и пароли от интернет-банкингов, платных и приватных аккаунтов и прочее.