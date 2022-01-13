Учащиеся перейдут на онлайн обучение в том случае, если регион войдёт в "красную" зону и санитарный врач примет соответствующее постановление, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 13 января, в областном акимате состоялось заседание оперативного штаба по недопущению распространения COVID-19. По словам главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева, во всех приграничных с ЗКО областях России увеличилось количество зараженных, а штамм "омикрон" уже зарегистрирован в Казахстане.
– Мы вынуждены направить данные всех западноказахстанцев с положительным результатом ПЦР-теста в Нур-Султан, так как среди них могут быть носители опасного штамма. Наш регион сейчас находится на границе с "жёлтой" и "красной" зонами. С начала 2022 года в области уже зарегистрирован 351 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество - в Уральске. Только за последние сутки выявлено 93 новых случая, большинство из которых являются вахтовиками. Всем, у кого есть признаки заболевания, рекомендуем сдать ПЦР-тест. Кроме этого следует всем непривитым гражданам пройти вакцинацию, - подчеркнул Мухамгали Арыспаев.
Вместе с тем, главный санврач области подчеркнул, что в регионах, которые перешли в "красную" зону (Алматы, Нур-султан, Шымкент, а так же Атырауская, Актюбинская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская области - прим. автора) введены такие ограничения
, как усиление работы по программе Ashyq, запрет на проведение массовых мероприятий, а так же переход на дистанционное обучение
школьников до 31 января, а для студентов сузов и вузов - до 6 февраля.
– ЗКО также находится в зоне риска, в течение нескольких дней мы можем оказаться в "красной" зоне, тогда мы тоже обязаны будем ввести такие ограничения. Сейчас в ЦОНы пускают только людей с "зелёным" статусом, но я предлагаю ввести такие требования для посетителей банков, почтовых отделений, торговых объектов и в других местах массового посещения людей, - заявил Арыспаев.
Аким города Абат Шыныбеков подчеркнул, что с сегодняшнего дня мониторинговая группа продолжит свою работу, при этом отметил, что большинство нарушений фиксируются в городских автобусах, люди ездят без масок, а кондукторы их и не требуют.
– Наши прогнозы сбываются, и после новогодних праздников у нас идёт рост числа заражений. Такими темпами в ближайшие дни мы попадём в "красную" зону, и будем вынуждены вводить новые ограничения, что отрицательно будет влиять на экономику региона. У нас слабо идут темпы ревакцинации, многие жители не прошли второй этап. Нужно вспомнить о мерах защиты, усилить санитарные требования, - сказал глава региона Гали Искалиев.
Теперь, по его словам, руководители госорганов будут нести ответственность за ревакцинацию своих сотрудников, чтобы не допустить рост числа зараженных.
