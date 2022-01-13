- Основные крупные предприятия уже повысили заработную плату сотрудникам, с остальными ведём переговоры. Остановка работы предприятий сказалась на экономических показателях отдельных предприятий, но не критично, остановка была порядка 2-3 дней. Спор между работодателем и работниками вышел за пределы – работники начали перекрывать дороги, железные дороги, это негативно сказалось не только на работе предприятий, но и в целом на железнодорожном, транспортном сообщении между городами. На трассе Самара - Шымкент были огромные пробки возле Хромтау, - рассказал первый заместитель Актюбинской области Руслан Хамбаров.

- Одно из главных требований работников промпредприятий – повышение заработной платы. С января 24 тысячам работников заработные платы повысили в среднем на 25%. Актюбинская медная копания , «Коппер Технолоджи, «Казгеоруд», в них работают около двух тысяч человек, зарплаты повышаются с 20 до 50%. В крупной нефтяной компании региона – «СНПС Актобемунайгаз» с января повышают зарплату работников на 25%, в «Казхроме» - с 10 до 35%, - сообщил Руслан Хамбаров.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Во время митингов в области остановили работу почти все крупные промышленные предприятия области, среди них Актюбинская медная компания, «Казхром», «СПНС –Актомунайгаз». В связи с этим были созданы комиссии.Участники митинга также перекрывали автодороги Актобе - Астрахань, Карабутак - Костанай, Кандыагаш - Эмба.Он заверил, что с остальными проводятся переговоры. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.