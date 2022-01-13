- Сейчас идут работы по восстановлению повреждённых четырёх постов. До конца недели они будут восстановлены, 13 постам требуется больше времени на производство и монтаж, - пояснили в ведомстве.

Фото: УГМ В пресс-службе управления зелёной экономики сообщили, что в ходе беспорядков в Алматы сожгли 13 экологических постов. Ещё четыре были разграблены и разбиты, и только два экопоста остались целыми.Сожжённые посты демонтировали, на их месте установят новые. После восстановления ответственные сотрудники будут продолжать делать замеры, однако после режима ЧП временно штрафы выписываться не будут.