Сожжённые посты демонтировали, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 13 новых экопостов сожгли в Алматы Фото: УГМ В пресс-службе управления зелёной экономики сообщили, что в ходе беспорядков в Алматы сожгли 13 экологических постов. Ещё четыре были разграблены и разбиты, и только два экопоста остались целыми.
- Сейчас идут работы по восстановлению повреждённых четырёх постов. До конца недели они будут восстановлены, 13 постам требуется больше времени на производство и монтаж, - пояснили в ведомстве.
Сожжённые посты демонтировали, на их месте установят новые. После восстановления ответственные сотрудники будут продолжать делать замеры, однако после режима ЧП временно штрафы выписываться не будут.